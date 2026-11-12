Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Тафсир: An-Nisa Ая 98
An-Nisa
98
4:98
الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ٩٨
إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةًۭ وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًۭا ٩٨
إِلَّا
ﲐ
ٱلۡمُسۡتَضۡعَفِينَ
ﲑ
مِنَ
ﲒ
ٱلرِّجَالِ
ﲓ
وَٱلنِّسَآءِ
ﲔ
وَٱلۡوِلۡدَٰنِ
ﲕ
لَا
ﲖ
يَسۡتَطِيعُونَ
ﲗ
حِيلَةٗ
ﲘ
وَلَا
ﲙ
يَهۡتَدُونَ
ﲚ
سَبِيلٗا
ﲛ
٩٨
ﲜ
Это не относится только к тем слабым мужчинам, женщинам и детям, которые не могут ухитриться и не находят правильного пути.
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid недоступен для текущего стиха.