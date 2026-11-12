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Tafsir Fathul Majid Тафсир: An-Nisa Ая 93
An-Nisa
93
4:93
ومن يقتل مومنا متعمدا فجزاوه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما ٩٣
وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًۭا مُّتَعَمِّدًۭا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَـٰلِدًۭا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًۭا ٩٣
وَمَن
ﲃ
يَقۡتُلۡ
ﲄ
مُؤۡمِنٗا
ﲅ
مُّتَعَمِّدٗا
ﲆ
فَجَزَآؤُهُۥ
ﲇ
جَهَنَّمُ
ﲈ
خَٰلِدٗا
ﲉ
فِيهَا
ﲊ
وَغَضِبَ
ﲋ
ٱللَّهُ
ﲌ
عَلَيۡهِ
ﲍ
وَلَعَنَهُۥ
ﲎ
وَأَعَدَّ
ﲏ
لَهُۥ
ﲐ
عَذَابًا
ﲑ
عَظِيمٗا
ﲒ
٩٣
ﲓ
Если же кто-либо убьет верующего преднамеренно, то возмездием ему будет Геенна, в которой он пребудет вечно. Аллах разгневается на него, проклянет его и приготовит ему великие мучения.
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