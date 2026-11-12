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Tafsir Fathul Majid Тафсир: An-Nisa Ая 91
An-Nisa
91
4:91
ستجدون اخرين يريدون ان يامنوكم ويامنوا قومهم كل ما ردوا الى الفتنة اركسوا فيها فان لم يعتزلوكم ويلقوا اليكم السلم ويكفوا ايديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم واولايكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا ٩١
سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا۟ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوٓا۟ إِلَى ٱلْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا۟ فِيهَا ۚ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوٓا۟ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّوٓا۟ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ۚ وَأُو۟لَـٰٓئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَـٰنًۭا مُّبِينًۭا ٩١
سَتَجِدُونَ
ﲶ
ءَاخَرِينَ
ﲷ
يُرِيدُونَ
ﲸ
أَن
ﲹ
يَأۡمَنُوكُمۡ
ﲺ
وَيَأۡمَنُواْ
ﲻ
قَوۡمَهُمۡ
ﲼ
كُلَّ
ﲽ
مَا
ﲾ
رُدُّوٓاْ
ﲿ
إِلَى
ﳀ
ٱلۡفِتۡنَةِ
ﳁ
أُرۡكِسُواْ
ﳂ
فِيهَاۚ
ﳃﳄ
فَإِن
ﳅ
لَّمۡ
ﳆ
يَعۡتَزِلُوكُمۡ
ﳇ
وَيُلۡقُوٓاْ
ﳈ
إِلَيۡكُمُ
ﳉ
ٱلسَّلَمَ
ﳊ
وَيَكُفُّوٓاْ
ﳋ
أَيۡدِيَهُمۡ
ﳌ
فَخُذُوهُمۡ
ﳍ
وَٱقۡتُلُوهُمۡ
ﳎ
حَيۡثُ
ﳏ
ثَقِفۡتُمُوهُمۡۚ
ﳐﳑ
وَأُوْلَٰٓئِكُمۡ
ﳒ
جَعَلۡنَا
ﳓ
لَكُمۡ
ﳔ
عَلَيۡهِمۡ
ﳕ
سُلۡطَٰنٗا
ﳖ
مُّبِينٗا
ﳗ
٩١
ﳘ
Вы обнаружите, что другие хотят получить гарантии безопасности от вас и от своего народа. Всякий раз, когда их возвращают в смуту, они опрокидываются в ней. Если они не отступят от вас, не предложат вам мира и не уберут свои руки, то хватайте их и убивайте, где бы вы их ни обнаружили. Мы предоставили вам очевидный довод против них.
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