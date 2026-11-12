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Tafsir Fathul Majid Тафсир: An-Nisa Ая 85
An-Nisa
85
4:85
من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيية يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا ٨٥
مَّن يَشْفَعْ شَفَـٰعَةً حَسَنَةًۭ يَكُن لَّهُۥ نَصِيبٌۭ مِّنْهَا ۖ وَمَن يَشْفَعْ شَفَـٰعَةًۭ سَيِّئَةًۭ يَكُن لَّهُۥ كِفْلٌۭ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ مُّقِيتًۭا ٨٥
مَّن
ﲵ
يَشۡفَعۡ
ﲶ
شَفَٰعَةً
ﲷ
حَسَنَةٗ
ﲸ
يَكُن
ﲹ
لَّهُۥ
ﲺ
نَصِيبٞ
ﲻ
مِّنۡهَاۖ
ﲼﲽ
وَمَن
ﲾ
يَشۡفَعۡ
ﲿ
شَفَٰعَةٗ
ﳀ
سَيِّئَةٗ
ﳁ
يَكُن
ﳂ
لَّهُۥ
ﳃ
كِفۡلٞ
ﳄ
مِّنۡهَاۗ
ﳅﳆ
وَكَانَ
ﳇ
ٱللَّهُ
ﳈ
عَلَىٰ
ﳉ
كُلِّ
ﳊ
شَيۡءٖ
ﳋ
مُّقِيتٗا
ﳌ
٨٥
ﳍ
Кто будет ходатайствовать хорошим заступничеством, тому оно станет уделом. А кто будет ходатайствовать дурным заступничеством, тому оно станет ношей. Аллах наблюдает за всякой вещью.
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