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Tafsir Fathul Majid Тафсир: An-Nisa Ая 83
An-Nisa
83
4:83
واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا ٨٣
وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌۭ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُوا۟ بِهِۦ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنۢبِطُونَهُۥ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ لَٱتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَـٰنَ إِلَّا قَلِيلًۭا ٨٣
وَإِذَا
ﱺ
جَآءَهُمۡ
ﱻ
أَمۡرٞ
ﱼ
مِّنَ
ﱽ
ٱلۡأَمۡنِ
ﱾ
أَوِ
ﱿ
ٱلۡخَوۡفِ
ﲀ
أَذَاعُواْ
ﲁ
بِهِۦۖ
ﲂﲃ
وَلَوۡ
ﲄ
رَدُّوهُ
ﲅ
إِلَى
ﲆ
ٱلرَّسُولِ
ﲇ
وَإِلَىٰٓ
ﲈ
أُوْلِي
ﲉ
ٱلۡأَمۡرِ
ﲊ
مِنۡهُمۡ
ﲋ
لَعَلِمَهُ
ﲌ
ٱلَّذِينَ
ﲍ
يَسۡتَنۢبِطُونَهُۥ
ﲎ
مِنۡهُمۡۗ
ﲏﲐ
وَلَوۡلَا
ﲑ
فَضۡلُ
ﲒ
ٱللَّهِ
ﲓ
عَلَيۡكُمۡ
ﲔ
وَرَحۡمَتُهُۥ
ﲕ
لَٱتَّبَعۡتُمُ
ﲖ
ٱلشَّيۡطَٰنَ
ﲗ
إِلَّا
ﲘ
قَلِيلٗا
ﲙ
٨٣
ﲚ
Когда до них доходит известие о безопасности или опасности, они разглашают его. Если бы они обратились с ним к Посланнику и обладающим влиянием среди них, то его от них узнали бы те, которые могут исследовать его. Если бы не милость и милосердие Аллаха к вам, то вы, за исключением немногих, последовали бы за дьяволом.
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