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Tafsir Fathul Majid Тафсир: An-Nisa Ая 73
An-Nisa
73
4:73
ولين اصابكم فضل من الله ليقولن كان لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما ٧٣
وَلَئِنْ أَصَـٰبَكُمْ فَضْلٌۭ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُۥ مَوَدَّةٌۭ يَـٰلَيْتَنِى كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًۭا ٧٣
وَلَئِنۡ
ﲣ
أَصَٰبَكُمۡ
ﲤ
فَضۡلٞ
ﲥ
مِّنَ
ﲦ
ٱللَّهِ
ﲧ
لَيَقُولَنَّ
ﲨ
كَأَن
ﲩ
لَّمۡ
ﲪ
تَكُنۢ
ﲫ
بَيۡنَكُمۡ
ﲬ
وَبَيۡنَهُۥ
ﲭ
مَوَدَّةٞ
ﲮ
يَٰلَيۡتَنِي
ﲯ
كُنتُ
ﲰ
مَعَهُمۡ
ﲱ
فَأَفُوزَ
ﲲ
فَوۡزًا
ﲳ
عَظِيمٗا
ﲴ
٧٣
ﲵ
Если же вас постигнет милость от Аллаха, то он непременно скажет, словно между ним и вами никогда не было никакой дружбы: «Вот если бы я был вместе с ними и добился великого успеха!».
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