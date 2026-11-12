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Tafsir Fathul Majid Тафсир: An-Nisa Ая 72
An-Nisa
72
4:72
وان منكم لمن ليبطين فان اصابتكم مصيبة قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا ٧٢
وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَـٰبَتْكُم مُّصِيبَةٌۭ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَىَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًۭا ٧٢
وَإِنَّ
ﲑ
مِنكُمۡ
ﲒ
لَمَن
ﲓ
لَّيُبَطِّئَنَّ
ﲔ
فَإِنۡ
ﲕ
أَصَٰبَتۡكُم
ﲖ
مُّصِيبَةٞ
ﲗ
قَالَ
ﲘ
قَدۡ
ﲙ
أَنۡعَمَ
ﲚ
ٱللَّهُ
ﲛ
عَلَيَّ
ﲜ
إِذۡ
ﲝ
لَمۡ
ﲞ
أَكُن
ﲟ
مَّعَهُمۡ
ﲠ
شَهِيدٗا
ﲡ
٧٢
ﲢ
Воистину, среди вас есть такой, который задержится, и если вас постигнет несчастье, то он скажет: «Аллах оказал мне милость тем, что я не присутствовал рядом с ними».
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