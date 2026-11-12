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Tafsir Fathul Majid Тафсир: An-Nisa Ая 163
An-Nisa
163
4:163
۞ انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده واوحينا الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وعيسى وايوب ويونس وهارون وسليمان واتينا داوود زبورا ١٦٣
۞ إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍۢ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعْدِهِۦ ۚ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ وَإِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَـٰرُونَ وَسُلَيْمَـٰنَ ۚ وَءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ زَبُورًۭا ١٦٣
۞ إِنَّآ
ﱁ ﱂ
أَوۡحَيۡنَآ
ﱃ
إِلَيۡكَ
ﱄ
كَمَآ
ﱅ
أَوۡحَيۡنَآ
ﱆ
إِلَىٰ
ﱇ
نُوحٖ
ﱈ
وَٱلنَّبِيِّـۧنَ
ﱉ
مِنۢ
ﱊ
بَعۡدِهِۦۚ
ﱋﱌ
وَأَوۡحَيۡنَآ
ﱍ
إِلَىٰٓ
ﱎ
إِبۡرَٰهِيمَ
ﱏ
وَإِسۡمَٰعِيلَ
ﱐ
وَإِسۡحَٰقَ
ﱑ
وَيَعۡقُوبَ
ﱒ
وَٱلۡأَسۡبَاطِ
ﱓ
وَعِيسَىٰ
ﱔ
وَأَيُّوبَ
ﱕ
وَيُونُسَ
ﱖ
وَهَٰرُونَ
ﱗ
وَسُلَيۡمَٰنَۚ
ﱘﱙ
وَءَاتَيۡنَا
ﱚ
دَاوُۥدَ
ﱛ
زَبُورٗا
ﱜ
١٦٣
ﱝ
Воистину, Мы внушили тебе откровение, подобно тому, как внушили его Нуху (Ною) и пророкам после него. Мы внушили откровение Ибрахиму (Аврааму), Исмаилу (Измаилу), Исхаку (Исааку), Йакубу (Иакову) и коленам (двенадцати сыновьям Йакуба), Исе (Иисусу), Айюбу (Иову), Йунусу (Ионе), Харуну (Аарону), Сулейману (Соломону). Давуду (Давиду) же Мы даровали Забур (Псалтирь).
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