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Tafsir Fathul Majid Тафсир: An-Nisa Ая 162
An-Nisa
162
4:162
لاكن الراسخون في العلم منهم والمومنون يومنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك والمقيمين الصلاة والموتون الزكاة والمومنون بالله واليوم الاخر اولايك سنوتيهم اجرا عظيما ١٦٢
لَّـٰكِنِ ٱلرَّٰسِخُونَ فِى ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ۚ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ أُو۟لَـٰٓئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ١٦٢
لَّٰكِنِ
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ٱلرَّٰسِخُونَ
ﳀ
فِي
ﳁ
ٱلۡعِلۡمِ
ﳂ
مِنۡهُمۡ
ﳃ
وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ
ﳄ
يُؤۡمِنُونَ
ﳅ
بِمَآ
ﳆ
أُنزِلَ
ﳇ
إِلَيۡكَ
ﳈ
وَمَآ
ﳉ
أُنزِلَ
ﳊ
مِن
ﳋ
قَبۡلِكَۚ
ﳌﳍ
وَٱلۡمُقِيمِينَ
ﳎ
ٱلصَّلَوٰةَۚ
ﳏﳐ
وَٱلۡمُؤۡتُونَ
ﳑ
ٱلزَّكَوٰةَ
ﳒ
وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ
ﳓ
بِٱللَّهِ
ﳔ
وَٱلۡيَوۡمِ
ﳕ
ٱلۡأٓخِرِ
ﳖ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﳗ
سَنُؤۡتِيهِمۡ
ﳘ
أَجۡرًا
ﳙ
عَظِيمًا
ﳚ
١٦٢
ﳛ
Однако тех из них, которые обладают основательными знаниями и веруют в то, что ниспослано тебе и что ниспослано до тебя, которые совершают намаз, выплачивают закят и веруют в Аллаха и Последний день, Мы одарим великим вознаграждением.
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