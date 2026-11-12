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Tafsir Fathul Majid Тафсир: An-Nisa Ая 161
An-Nisa
161
4:161
واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما ١٦١
وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَقَدْ نُهُوا۟ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَـٰطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَـٰفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًۭا ١٦١
وَأَخۡذِهِمُ
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ٱلرِّبَوٰاْ
ﲰ
وَقَدۡ
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نُهُواْ
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عَنۡهُ
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وَأَكۡلِهِمۡ
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أَمۡوَٰلَ
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بِٱلۡبَٰطِلِۚ
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وَأَعۡتَدۡنَا
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مِنۡهُمۡ
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عَذَابًا
ﲼ
أَلِيمٗا
ﲽ
١٦١
ﲾ
А также за то, что они брали лихву, хотя она была запрещена им, и незаконно пожирали имущество людей. Для неверующих из них Мы приготовили мучительные страдания.
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