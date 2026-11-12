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Tafsir Fathul Majid Тафсир: An-Nisa Ая 159
An-Nisa
159
4:159
وان من اهل الكتاب الا ليومنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا ١٥٩
وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ قَبْلَ مَوْتِهِۦ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًۭا ١٥٩
وَإِن
ﲐ
مِّنۡ
ﲑ
أَهۡلِ
ﲒ
ٱلۡكِتَٰبِ
ﲓ
إِلَّا
ﲔ
لَيُؤۡمِنَنَّ
ﲕ
بِهِۦ
ﲖ
قَبۡلَ
ﲗ
مَوۡتِهِۦۖ
ﲘﲙ
وَيَوۡمَ
ﲚ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
ﲛ
يَكُونُ
ﲜ
عَلَيۡهِمۡ
ﲝ
شَهِيدٗا
ﲞ
١٥٩
ﲟ
Среди людей Писания не останется такого, который не уверует в него (Ису или Мухаммада) до его смерти (до смерти Иисуса или до своей смерти), а в День воскресения он будет свидетелем против них.
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