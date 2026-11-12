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Tafsir Fathul Majid Тафсир: An-Nisa Ая 158
An-Nisa
158
4:158
بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما ١٥٨
بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًۭا ١٥٨
بَل
ﲆ
رَّفَعَهُ
ﲇ
ٱللَّهُ
ﲈ
إِلَيۡهِۚ
ﲉﲊ
وَكَانَ
ﲋ
ٱللَّهُ
ﲌ
عَزِيزًا
ﲍ
حَكِيمٗا
ﲎ
١٥٨
ﲏ
О нет! Это Аллах вознес его к Себе, ведь Аллах - Могущественный, Мудрый.
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