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Tafsir Fathul Majid Тафсир: An-Nisa Ая 156
An-Nisa
156
4:156
وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما ١٥٦
وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَـٰنًا عَظِيمًۭا ١٥٦
وَبِكُفۡرِهِمۡ
ﱙ
وَقَوۡلِهِمۡ
ﱚ
عَلَىٰ
ﱛ
مَرۡيَمَ
ﱜ
بُهۡتَٰنًا
ﱝ
عَظِيمٗا
ﱞ
١٥٦
ﱟ
За то, что они не уверовали, возвели на Марьям (Марию) великий навет
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