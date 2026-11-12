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Tafsir Fathul Majid Тафсир: An-Nisa Ая 153
An-Nisa
153
4:153
يسالك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سالوا موسى اكبر من ذالك فقالوا ارنا الله جهرة فاخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذالك واتينا موسى سلطانا مبينا ١٥٣
يَسْـَٔلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَـٰبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَـٰبًۭا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ۚ فَقَدْ سَأَلُوا۟ مُوسَىٰٓ أَكْبَرَ مِن ذَٰلِكَ فَقَالُوٓا۟ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةًۭ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّـٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُمَّ ٱتَّخَذُوا۟ ٱلْعِجْلَ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَـٰتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَٰلِكَ ۚ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَـٰنًۭا مُّبِينًۭا ١٥٣
يَسۡـَٔلُكَ
ﲕ
أَهۡلُ
ﲖ
ٱلۡكِتَٰبِ
ﲗ
أَن
ﲘ
تُنَزِّلَ
ﲙ
عَلَيۡهِمۡ
ﲚ
كِتَٰبٗا
ﲛ
مِّنَ
ﲜ
ٱلسَّمَآءِۚ
ﲝﲞ
فَقَدۡ
ﲟ
سَأَلُواْ
ﲠ
مُوسَىٰٓ
ﲡ
أَكۡبَرَ
ﲢ
مِن
ﲣ
ذَٰلِكَ
ﲤ
فَقَالُوٓاْ
ﲥ
أَرِنَا
ﲦ
ٱللَّهَ
ﲧ
جَهۡرَةٗ
ﲨ
فَأَخَذَتۡهُمُ
ﲩ
ٱلصَّٰعِقَةُ
ﲪ
بِظُلۡمِهِمۡۚ
ﲫﲬ
ثُمَّ
ﲭ
ٱتَّخَذُواْ
ﲮ
ٱلۡعِجۡلَ
ﲯ
مِنۢ
ﲰ
بَعۡدِ
ﲱ
مَا
ﲲ
جَآءَتۡهُمُ
ﲳ
ٱلۡبَيِّنَٰتُ
ﲴ
فَعَفَوۡنَا
ﲵ
عَن
ﲶ
ذَٰلِكَۚ
ﲷﲸ
وَءَاتَيۡنَا
ﲹ
مُوسَىٰ
ﲺ
سُلۡطَٰنٗا
ﲻ
مُّبِينٗا
ﲼ
١٥٣
ﲽ
Люди Писания просят тебя, чтобы ты низвел им писание с неба. Мусу (Моисея) они попросили о еще большем, когда сказали: «Покажи нам Аллаха открыто». Тогда молния поразила (или гибель постигла) их за их несправедливость. А затем они стали поклоняться тельцу после того, как к ним явились ясные знамения, но Мы простили это и даровали Мусе (Моисею) явное доказательство.
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