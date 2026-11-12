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Tafsir Fathul Majid Тафсир: An-Nisa Ая 152
An-Nisa
152
4:152
والذين امنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم اولايك سوف يوتيهم اجورهم وكان الله غفورا رحيما ١٥٢
وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَلَمْ يُفَرِّقُوا۟ بَيْنَ أَحَدٍۢ مِّنْهُمْ أُو۟لَـٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًۭا رَّحِيمًۭا ١٥٢
وَٱلَّذِينَ
ﲂ
ءَامَنُواْ
ﲃ
بِٱللَّهِ
ﲄ
وَرُسُلِهِۦ
ﲅ
وَلَمۡ
ﲆ
يُفَرِّقُواْ
ﲇ
بَيۡنَ
ﲈ
أَحَدٖ
ﲉ
مِّنۡهُمۡ
ﲊ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﲋ
سَوۡفَ
ﲌ
يُؤۡتِيهِمۡ
ﲍ
أُجُورَهُمۡۚ
ﲎﲏ
وَكَانَ
ﲐ
ٱللَّهُ
ﲑ
غَفُورٗا
ﲒ
رَّحِيمٗا
ﲓ
١٥٢
ﲔ
А тех, которые уверовали в Аллаха и Его посланников и не делают различий между любым из них, Он одарит их наградой. Аллах - Прощающий, Милосердный.
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