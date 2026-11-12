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Tafsir Fathul Majid Тафсир: An-Nisa Ая 146
An-Nisa
146
4:146
الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولايك مع المومنين وسوف يوت الله المومنين اجرا عظيما ١٤٦
إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ وَأَصْلَحُوا۟ وَٱعْتَصَمُوا۟ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُوا۟ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًۭا ١٤٦
إِلَّا
ﲭ
ٱلَّذِينَ
ﲮ
تَابُواْ
ﲯ
وَأَصۡلَحُواْ
ﲰ
وَٱعۡتَصَمُواْ
ﲱ
بِٱللَّهِ
ﲲ
وَأَخۡلَصُواْ
ﲳ
دِينَهُمۡ
ﲴ
لِلَّهِ
ﲵ
فَأُوْلَٰٓئِكَ
ﲶ
مَعَ
ﲷ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَۖ
ﲸﲹ
وَسَوۡفَ
ﲺ
يُؤۡتِ
ﲻ
ٱللَّهُ
ﲼ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﲽ
أَجۡرًا
ﲾ
عَظِيمٗا
ﲿ
١٤٦
ﳀ
если только они не раскаются и исправят содеянное, крепко ухватятся за Аллаха и очистят свою веру перед Ним. Такие окажутся вместе с верующими, а ведь Аллах одарит верующих великой наградой.
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