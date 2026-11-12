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Tafsir Fathul Majid Тафсир: An-Nisa Ая 143
An-Nisa
143
4:143
مذبذبين بين ذالك لا الى هاولاء ولا الى هاولاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ١٤٣
مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَآ إِلَىٰ هَـٰٓؤُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَـٰٓؤُلَآءِ ۚ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ سَبِيلًۭا ١٤٣
مُّذَبۡذَبِينَ
ﱼ
بَيۡنَ
ﱽ
ذَٰلِكَ
ﱾ
لَآ
ﱿ
إِلَىٰ
ﲀ
هَٰٓؤُلَآءِ
ﲁ
وَلَآ
ﲂ
إِلَىٰ
ﲃ
هَٰٓؤُلَآءِۚ
ﲄﲅ
وَمَن
ﲆ
يُضۡلِلِ
ﲇ
ٱللَّهُ
ﲈ
فَلَن
ﲉ
تَجِدَ
ﲊ
لَهُۥ
ﲋ
سَبِيلٗا
ﲌ
١٤٣
ﲍ
Они колеблются между этим (верой и неверием), но не принадлежат ни к тем, ни к другим. Для того, кого Аллах вводит в заблуждение, ты уже не найдешь дороги.
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