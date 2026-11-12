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Tafsir Fathul Majid Тафсир: An-Nisa Ая 142
An-Nisa
142
4:142
ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا ١٤٢
إِنَّ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ يُخَـٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَـٰدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓا۟ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُوا۟ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًۭا ١٤٢
إِنَّ
ﱨ
ٱلۡمُنَٰفِقِينَ
ﱩ
يُخَٰدِعُونَ
ﱪ
ٱللَّهَ
ﱫ
وَهُوَ
ﱬ
خَٰدِعُهُمۡ
ﱭ
وَإِذَا
ﱮ
قَامُوٓاْ
ﱯ
إِلَى
ﱰ
ٱلصَّلَوٰةِ
ﱱ
قَامُواْ
ﱲ
كُسَالَىٰ
ﱳ
يُرَآءُونَ
ﱴ
ٱلنَّاسَ
ﱵ
وَلَا
ﱶ
يَذۡكُرُونَ
ﱷ
ٱللَّهَ
ﱸ
إِلَّا
ﱹ
قَلِيلٗا
ﱺ
١٤٢
ﱻ
Воистину, лицемеры пытаются обмануть Аллаха, но это Он обманывает их. Когда они встают на намаз, то встают неохотно, показывая себя перед людьми и поминая Аллаха лишь немного.
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