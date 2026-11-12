Tafseer Jalalayn Тафсир: An-Nisa Ая 140

﴿وَقَدۡ نَزَّلَ﴾ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَالْمَفْعُول ﴿عَلَیۡكُمۡ فِی ٱلۡكِتَـٰبِ﴾ الْقُرْآن فِي سُورَة الْأَنْعَام ﴿أَنۡ﴾ مُخَفَّفَة وَاسْمهَا مَحْذُوف أَيْ أَنَّهُ ﴿إِذَا سَمِعۡتُمۡ ءَایَـٰتِ ٱللَّهِ﴾ الْقُرْآن ﴿یُكۡفَرُ بِهَا وَیُسۡتَهۡزَأُ بِهَا فَلَا تَقۡعُدُوا۟ مَعَهُمۡ﴾ أَيْ الْكَافِرِينَ والْمُسْتَهْزِئِين ﴿حَتَّىٰ یَخُوضُوا۟ فِی حَدِیثٍ غَیۡرِهِۦۤ إِنَّكُمۡ إِذࣰا﴾ إنْ قَعَدْتُمْ مَعَهُمْ ﴿مِّثۡلُهُمۡۗ﴾ فِي الْإِثْم ﴿إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلۡمُنَـٰفِقِینَ وَٱلۡكَـٰفِرِینَ فِی جَهَنَّمَ جَمِیعًا ١٤٠﴾ كَمَا اجْتَمَعُوا فِي الدُّنْيَا عَلَى الْكُفْر وَالِاسْتِهْزَاء