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Tafsir Fathul Majid Тафсир: An-Nisa Ая 139
An-Nisa
139
4:139
الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المومنين ايبتغون عندهم العزة فان العزة لله جميعا ١٣٩
ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَـٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًۭا ١٣٩
ٱلَّذِينَ
ﲥ
يَتَّخِذُونَ
ﲦ
ٱلۡكَٰفِرِينَ
ﲧ
أَوۡلِيَآءَ
ﲨ
مِن
ﲩ
دُونِ
ﲪ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَۚ
ﲫﲬ
أَيَبۡتَغُونَ
ﲭ
عِندَهُمُ
ﲮ
ٱلۡعِزَّةَ
ﲯ
فَإِنَّ
ﲰ
ٱلۡعِزَّةَ
ﲱ
لِلَّهِ
ﲲ
جَمِيعٗا
ﲳ
١٣٩
ﲴ
которые берут своими помощниками и друзьями неверующих вместо верующих. Неужели они хотят обрести могущество с ними, если могущество целиком присуще Аллаху?
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