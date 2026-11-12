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Tafsir Fathul Majid Тафсир: An-Nisa Ая 129
An-Nisa
129
4:129
ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما ١٢٩
وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا۟ أَن تَعْدِلُوا۟ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا۟ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًۭا رَّحِيمًۭا ١٢٩
وَلَن
ﱢ
تَسۡتَطِيعُوٓاْ
ﱣ
أَن
ﱤ
تَعۡدِلُواْ
ﱥ
بَيۡنَ
ﱦ
ٱلنِّسَآءِ
ﱧ
وَلَوۡ
ﱨ
حَرَصۡتُمۡۖ
ﱩﱪ
فَلَا
ﱫ
تَمِيلُواْ
ﱬ
كُلَّ
ﱭ
ٱلۡمَيۡلِ
ﱮ
فَتَذَرُوهَا
ﱯ
كَٱلۡمُعَلَّقَةِۚ
ﱰﱱ
وَإِن
ﱲ
تُصۡلِحُواْ
ﱳ
وَتَتَّقُواْ
ﱴ
فَإِنَّ
ﱵ
ٱللَّهَ
ﱶ
كَانَ
ﱷ
غَفُورٗا
ﱸ
رَّحِيمٗا
ﱹ
١٢٩
ﱺ
Вы не сможете относиться к женам одинаково справедливо даже при сильном желании. Не наклоняйтесь же полностью к одной, оставляя другую словно висящей (не уделяйте все внимание только одной жене, оставляя другую в таком положении, когда она, выйдя замуж, чувствует себя незамужней). Но если вы исправите положение и будете богобоязненны, то ведь Аллах - Прощающий, Милосердный.
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