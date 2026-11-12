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Tafsir Fathul Majid Тафсир: An-Nisa Ая 122
An-Nisa
122
4:122
والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا وعد الله حقا ومن اصدق من الله قيلا ١٢٢
وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّـٰتٍۢ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًۭا ۖ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّۭا ۚ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًۭا ١٢٢
وَٱلَّذِينَ
ﱁ
ءَامَنُواْ
ﱂ
وَعَمِلُواْ
ﱃ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﱄ
سَنُدۡخِلُهُمۡ
ﱅ
جَنَّٰتٖ
ﱆ
تَجۡرِي
ﱇ
مِن
ﱈ
تَحۡتِهَا
ﱉ
ٱلۡأَنۡهَٰرُ
ﱊ
خَٰلِدِينَ
ﱋ
فِيهَآ
ﱌ
أَبَدٗاۖ
ﱍﱎ
وَعۡدَ
ﱏ
ٱللَّهِ
ﱐ
حَقّٗاۚ
ﱑﱒ
وَمَنۡ
ﱓ
أَصۡدَقُ
ﱔ
مِنَ
ﱕ
ٱللَّهِ
ﱖ
قِيلٗا
ﱗ
١٢٢
ﱘ
А тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, Мы введем в Райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно по истинному обещанию Аллаха. Чья речь правдивее речи Аллаха?
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