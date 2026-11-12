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Tafsir Fathul Majid Тафсир: An-Nisa Ая 118
An-Nisa
118
4:118
لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ١١٨
لَّعَنَهُ ٱللَّهُ ۘ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًۭا مَّفْرُوضًۭا ١١٨
لَّعَنَهُ
ﲖ
ٱللَّهُۘ
ﲗﲘ
وَقَالَ
ﲙ
لَأَتَّخِذَنَّ
ﲚ
مِنۡ
ﲛ
عِبَادِكَ
ﲜ
نَصِيبٗا
ﲝ
مَّفۡرُوضٗا
ﲞ
١١٨
ﲟ
Аллах проклял его, и он сказал: «Я непременно заберу назначенную часть Твоих рабов.
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