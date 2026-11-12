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Tafsir Fathul Majid Тафсир: An-Nisa Ая 116
An-Nisa
116
4:116
ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذالك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ١١٦
إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَـٰلًۢا بَعِيدًا ١١٦
إِنَّ
ﱴ
ٱللَّهَ
ﱵ
لَا
ﱶ
يَغۡفِرُ
ﱷ
أَن
ﱸ
يُشۡرَكَ
ﱹ
بِهِۦ
ﱺ
وَيَغۡفِرُ
ﱻ
مَا
ﱼ
دُونَ
ﱽ
ذَٰلِكَ
ﱾ
لِمَن
ﱿ
يَشَآءُۚ
ﲀﲁ
وَمَن
ﲂ
يُشۡرِكۡ
ﲃ
بِٱللَّهِ
ﲄ
فَقَدۡ
ﲅ
ضَلَّ
ﲆ
ضَلَٰلَۢا
ﲇ
بَعِيدًا
ﲈ
١١٦
ﲉ
Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но прощает все остальные (или менее тяжкие) грехи, кому пожелает. А кто приобщает к Аллаху сотоварищей, тот впал в глубокое заблуждение.
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