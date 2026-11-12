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Tafsir Fathul Majid Тафсир: An-Nisa Ая 115
An-Nisa
115
4:115
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المومنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ١١٥
وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِۦ جَهَنَّمَ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ١١٥
وَمَن
ﱞ
يُشَاقِقِ
ﱟ
ٱلرَّسُولَ
ﱠ
مِنۢ
ﱡ
بَعۡدِ
ﱢ
مَا
ﱣ
تَبَيَّنَ
ﱤ
لَهُ
ﱥ
ٱلۡهُدَىٰ
ﱦ
وَيَتَّبِعۡ
ﱧ
غَيۡرَ
ﱨ
سَبِيلِ
ﱩ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﱪ
نُوَلِّهِۦ
ﱫ
مَا
ﱬ
تَوَلَّىٰ
ﱭ
وَنُصۡلِهِۦ
ﱮ
جَهَنَّمَۖ
ﱯﱰ
وَسَآءَتۡ
ﱱ
مَصِيرًا
ﱲ
١١٥
ﱳ
А того, кто воспротивится Посланнику после того, как ему стал ясен прямой путь, и последует не путем верующих, Мы направим туда, куда он обратился, и сожжем в Геенне. Как же скверно это место прибытия!
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