Rebar Kurdish Tafsir Тафсир: An-Nisa Ая 114

[ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ ] خێر له زۆرێك له چپه چپ و نهێنی قسهكردنى خهڵكیدا نیه لهبهر ئهوهی زۆربهی له تاواندایه [ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ ] تهنها مهگهر كهسانێ كه فهرمان بكهن به صهدهقهو بهخێر كردن بۆ ئهوهی نهبێ به ڕیا [ أَوْ مَعْرُوفٍ ] یان فهرمان بكهن بهچاكه [ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ] یاخود چاكسازی و صوڵح بكهن له نێوان خهڵكی [ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (١١٤) ] وه ههر كهسێك ئهم شتانه بكات و نیهت و مهبهستی ڕهزامهندی خوای گهوره بێت ئهوه ئێمه ئهجرو پاداشتێكی زۆر گهورهی ئهدهینهوه.