Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Тафсир: An-Nisa Ая 112
An-Nisa
112
4:112
ومن يكسب خطيية او اثما ثم يرم به برييا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ١١٢
وَمَن يَكْسِبْ خَطِيٓـَٔةً أَوْ إِثْمًۭا ثُمَّ يَرْمِ بِهِۦ بَرِيٓـًۭٔا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَـٰنًۭا وَإِثْمًۭا مُّبِينًۭا ١١٢
وَمَن
ﲟ
يَكۡسِبۡ
ﲠ
خَطِيٓـَٔةً
ﲡ
أَوۡ
ﲢ
إِثۡمٗا
ﲣ
ثُمَّ
ﲤ
يَرۡمِ
ﲥ
بِهِۦ
ﲦ
بَرِيٓـٔٗا
ﲧ
فَقَدِ
ﲨ
ٱحۡتَمَلَ
ﲩ
بُهۡتَٰنٗا
ﲪ
وَإِثۡمٗا
ﲫ
مُّبِينٗا
ﲬ
١١٢
ﲭ
А кто совершил ошибку или грех и обвинил в этом невиновного, тот взвалил на себя бремя клеветы и очевидного греха.
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid недоступен для текущего стиха.