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Tafsir Fathul Majid Тафсир: An-Nisa Ая 111
An-Nisa
111
4:111
ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ١١١
وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًۭا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُۥ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًۭا ١١١
وَمَن
ﲒ
يَكۡسِبۡ
ﲓ
إِثۡمٗا
ﲔ
فَإِنَّمَا
ﲕ
يَكۡسِبُهُۥ
ﲖ
عَلَىٰ
ﲗ
نَفۡسِهِۦۚ
ﲘﲙ
وَكَانَ
ﲚ
ٱللَّهُ
ﲛ
عَلِيمًا
ﲜ
حَكِيمٗا
ﲝ
١١١
ﲞ
Кто совершил грех, тот совершил его во вред себе. Аллах - Знающий, Мудрый.
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