Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Тафсир: An-Nisa Ая 109
An-Nisa
109
4:109
ها انتم هاولاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة ام من يكون عليهم وكيلا ١٠٩
هَـٰٓأَنتُمْ هَـٰٓؤُلَآءِ جَـٰدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَـٰدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًۭا ١٠٩
هَٰٓأَنتُمۡ
ﱱ
هَٰٓؤُلَآءِ
ﱲ
جَٰدَلۡتُمۡ
ﱳ
عَنۡهُمۡ
ﱴ
فِي
ﱵ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﱶ
ٱلدُّنۡيَا
ﱷ
فَمَن
ﱸ
يُجَٰدِلُ
ﱹ
ٱللَّهَ
ﱺ
عَنۡهُمۡ
ﱻ
يَوۡمَ
ﱼ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
ﱽ
أَم
ﱾ
مَّن
ﱿ
يَكُونُ
ﲀ
عَلَيۡهِمۡ
ﲁ
وَكِيلٗا
ﲂ
١٠٩
ﲃ
Вот вы препираетесь за них в этом мире. Но кто станет препираться за них с Аллахом в День воскресения? Или кто будет их защитником?
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid недоступен для текущего стиха.