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Tafsir Fathul Majid Тафсир: An-Nisa Ая 108
An-Nisa
108
4:108
يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ١٠٨
يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ١٠٨
يَسۡتَخۡفُونَ
ﱚ
مِنَ
ﱛ
ٱلنَّاسِ
ﱜ
وَلَا
ﱝ
يَسۡتَخۡفُونَ
ﱞ
مِنَ
ﱟ
ٱللَّهِ
ﱠ
وَهُوَ
ﱡ
مَعَهُمۡ
ﱢ
إِذۡ
ﱣ
يُبَيِّتُونَ
ﱤ
مَا
ﱥ
لَا
ﱦ
يَرۡضَىٰ
ﱧ
مِنَ
ﱨ
ٱلۡقَوۡلِۚ
ﱩﱪ
وَكَانَ
ﱫ
ٱللَّهُ
ﱬ
بِمَا
ﱭ
يَعۡمَلُونَ
ﱮ
مُحِيطًا
ﱯ
١٠٨
ﱰ
Они укрываются от людей, но не укрываются от Аллаха, тогда как Он находится с ними, когда они произносят по ночам слова, которыми Он не доволен. Аллах объемлет то, что они совершают.
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