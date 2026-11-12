Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Тафсир: An-Nisa Ая 106
An-Nisa
106
4:106
واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما ١٠٦
وَٱسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًۭا رَّحِيمًۭا ١٠٦
وَٱسۡتَغۡفِرِ
ﱁ
ٱللَّهَۖ
ﱂﱃ
إِنَّ
ﱄ
ٱللَّهَ
ﱅ
كَانَ
ﱆ
غَفُورٗا
ﱇ
رَّحِيمٗا
ﱈ
١٠٦
ﱉ
Проси прощения у Аллаха, ведь Аллах - Прощающий, Милосердный.
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid недоступен для текущего стиха.