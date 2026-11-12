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Tafsir Fathul Majid Тафсир: An-Nisa Ая 103
An-Nisa
103
4:103
فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذا اطماننتم فاقيموا الصلاة ان الصلاة كانت على المومنين كتابا موقوتا ١٠٣
فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ قِيَـٰمًۭا وَقُعُودًۭا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَـٰبًۭا مَّوْقُوتًۭا ١٠٣
فَإِذَا
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قَضَيۡتُمُ
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فَٱذۡكُرُواْ
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فَإِذَا
ﲏ
ٱطۡمَأۡنَنتُمۡ
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فَأَقِيمُواْ
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إِنَّ
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ٱلصَّلَوٰةَ
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ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
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كِتَٰبٗا
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مَّوۡقُوتٗا
ﲚ
١٠٣
ﲛ
Когда вы завершите намаз, то поминайте Аллаха стоя, сидя или лежа на боках. Когда же вы окажетесь в безопасности, то совершайте намаз. Воистину, намаз предписан верующим в определенное время.
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