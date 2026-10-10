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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Hadid Ая 4
Al-Hadid
4
57:4
هو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اين ما كنتم والله بما تعملون بصير ٤
هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍۢ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌۭ ٤
هُوَ
ﱁ
ٱلَّذِي
ﱂ
خَلَقَ
ﱃ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱄ
وَٱلۡأَرۡضَ
ﱅ
فِي
ﱆ
سِتَّةِ
ﱇ
أَيَّامٖ
ﱈ
ثُمَّ
ﱉ
ٱسۡتَوَىٰ
ﱊ
عَلَى
ﱋ
ٱلۡعَرۡشِۖ
ﱌﱍ
يَعۡلَمُ
ﱎ
مَا
ﱏ
يَلِجُ
ﱐ
فِي
ﱑ
ٱلۡأَرۡضِ
ﱒ
وَمَا
ﱓ
يَخۡرُجُ
ﱔ
مِنۡهَا
ﱕ
وَمَا
ﱖ
يَنزِلُ
ﱗ
مِنَ
ﱘ
ٱلسَّمَآءِ
ﱙ
وَمَا
ﱚ
يَعۡرُجُ
ﱛ
فِيهَاۖ
ﱜﱝ
وَهُوَ
ﱞ
مَعَكُمۡ
ﱟ
أَيۡنَ
ﱠ
مَا
ﱡ
كُنتُمۡۚ
ﱢﱣ
وَٱللَّهُ
ﱤ
بِمَا
ﱥ
تَعۡمَلُونَ
ﱦ
بَصِيرٞ
ﱧ
٤
ﱨ
Он - Тот, Кто сотворил небеса и землю за шесть дней, а затем вознесся на Трон (или утвердился на Троне). Он знает то, что проникает в землю, и то, что выходит из нее, и то, что нисходит с неба, и то, что восходит к нему. Он с вами, где бы вы ни были. Аллах видит все, что вы совершаете.
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