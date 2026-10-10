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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Hadid Ая 2
Al-Hadid
2
57:2
له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ٢
لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ قَدِيرٌ ٢
لَهُۥ
ﲵ
مُلۡكُ
ﲶ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲷ
وَٱلۡأَرۡضِۖ
ﲸﲹ
يُحۡيِۦ
ﲺ
وَيُمِيتُۖ
ﲻﲼ
وَهُوَ
ﲽ
عَلَىٰ
ﲾ
كُلِّ
ﲿ
شَيۡءٖ
ﳀ
قَدِيرٌ
ﳁ
٢
ﳂ
Ему принадлежит власть над небесами и землей. Он оживляет и умерщвляет, и Он способен на всякую вещь.
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