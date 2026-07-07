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Al-Jinn
8
72:8
وانا لمسنا السماء فوجدناها مليت حرسا شديدا وشهبا ٨
وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدْنَـٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًۭا شَدِيدًۭا وَشُهُبًۭا ٨
وَأَنَّا
لَمَسۡنَا
ٱلسَّمَآءَ
فَوَجَدۡنَٰهَا
مُلِئَتۡ
حَرَسٗا
شَدِيدٗا
وَشُهُبٗا
٨
Мы достигли неба, но обнаружили, что оно заполнено суровыми стражами и пылающими огнями.
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السعدي Al-Sa'di
{ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ }
أي: أتيناها واختبرناها،
{ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا }
عن الوصول إلى أرجائها
[والدنو منها]
،
{ وَشُهُبًا }
يرمى بها من استرق السمع، وهذا بخلاف عادتنا الأولى، فإنا كنا نتمكن من الوصول إلى خبر السماء.