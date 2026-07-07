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Al-Jinn
7
72:7
وانهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا ٧
وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا۟ كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًۭا ٧
وَأَنَّهُمۡ
ظَنُّواْ
كَمَا
ظَنَنتُمۡ
أَن
لَّن
يَبۡعَثَ
ٱللَّهُ
أَحَدٗا
٧
Они думали так же, как и вы, что Аллах никого не воскресит.
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَأَنَّهُمۡ﴾ أَيْ الْجِنّ ﴿ظَنُّوا۟ كَمَا ظَنَنتُمۡ﴾ يَا إنْس ﴿أَن﴾ مُخَفَّفَة مِنْ الثَّقِيلَة أَيْ أَنَّهُ ﴿لَّن یَبۡعَثَ ٱللَّهُ أَحَدࣰا ٧﴾ بَعْد مَوْته