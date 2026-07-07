Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Jinn
5
72:5
وانا ظننا ان لن تقول الانس والجن على الله كذبا ٥
وَأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن تَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًۭا ٥
وَأَنَّا
ظَنَنَّآ
أَن
لَّن
تَقُولَ
ٱلۡإِنسُ
وَٱلۡجِنُّ
عَلَى
ٱللَّهِ
كَذِبٗا
٥
Мы же думали, что ни люди, ни джинны не станут говорить об Аллахе ложь.
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
Отражать
Размышления не отражают мнение Quran.com и не должны быть вырваны из контекста.
Ajialonline
Следовать
в прошлом году
·
Ссылка
Айа 72:5
'Assume the best regarding them [i.e., those transmitting religious knowledge], perhaps thinking that none would dare fabricate lies against Allah, the Lord of the Worlds.
However, the crucial pedagogical lesson ( ad-dars at-tarbawi) here is the absolute necessity of verification and authentication (at-tathabbut) in matters pertaining to the Religion (ad-Dīn), and the imperative of acquiring knowledge (al-'ilm) exclusively from trustworthy and r...
Узнать больше
12
4
Изучите сообщество Reflection.
Предыдущий аят
Следующий ая