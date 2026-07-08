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Al-Jinn
24
72:24
حتى اذا راوا ما يوعدون فسيعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا ٢٤
حَتَّىٰٓ إِذَا رَأَوْا۟ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًۭا وَأَقَلُّ عَدَدًۭا ٢٤
حَتَّىٰٓ
إِذَا
رَأَوۡاْ
مَا
يُوعَدُونَ
فَسَيَعۡلَمُونَ
مَنۡ
أَضۡعَفُ
نَاصِرٗا
وَأَقَلُّ
عَدَدٗا
٢٤
Когда же они увидят то, что им было обещано, то узнают, чьи помощники слабее и малочисленнее.
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العربية
Al-Sa'di
Когда они увидят перед собой огонь, то поймут, что они неизбежно окажутся в нем. В тот час они узнают истину, и им не смогут помочь ни окружающие, ни они сами. Они будут собраны перед Аллахом, и каждый из них будет одинок, как он был одинок тогда, когда Господь создал его в первый раз.