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Al-Jinn
17
72:17
لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا ١٧
لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِۦ يَسْلُكْهُ عَذَابًۭا صَعَدًۭا ١٧
لِّنَفۡتِنَهُمۡ
فِيهِۚ
وَمَن
يُعۡرِضۡ
عَن
ذِكۡرِ
رَبِّهِۦ
يَسۡلُكۡهُ
عَذَابٗا
صَعَدٗا
١٧
чтобы этим подвергнуть их испытанию. А тех, кто отвращается от Напоминания своего Господа, Он ввергает в тяжкие мучения.
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Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿لِّنَفۡتِنَهُمۡ﴾ لِنَخْتَبِرهُمْ ﴿فِیهِۚ﴾ فَنَعْلَم كَيْفَ شُكْرهمْ عِلْم ظُهُور ﴿وَمَن یُعۡرِضۡ عَن ذِكۡرِ رَبِّهِۦ﴾ الْقُرْآن ﴿نَسۡلُكۡهُ﴾ بِالنُّونِ وَالْيَاء نُدْخِلهُ ﴿عَذَابࣰا صَعَدࣰا ١٧﴾ شَاقًّا