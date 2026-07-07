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Al-Jinn
15
72:15
واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ١٥
وَأَمَّا ٱلْقَـٰسِطُونَ فَكَانُوا۟ لِجَهَنَّمَ حَطَبًۭا ١٥
وَأَمَّا
ٱلۡقَٰسِطُونَ
فَكَانُواْ
لِجَهَنَّمَ
حَطَبٗا
١٥
Уклонившиеся же будут дровами для Геенны»».
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Al-Sa'di
Вы читаете тафсир для группы стихов 72:15 до 72:16
Это будет заслуженным возмездием, и Аллах не будет несправедлив к ним.