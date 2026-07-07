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Al-Jinn
11
72:11
وانا منا الصالحون ومنا دون ذالك كنا طرايق قددا ١١
وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّـٰلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ ۖ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًۭا ١١
وَأَنَّا
مِنَّا
ٱلصَّٰلِحُونَ
وَمِنَّا
دُونَ
ذَٰلِكَۖ
كُنَّا
طَرَآئِقَ
قِدَدٗا
١١
Среди нас есть праведные и те, которые ниже этого. Мы были разрозненными группами.
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّـٰلِحُونَ﴾ بَعْد اسْتِمَاع الْقُرْآن ﴿وَمِنَّا دُونَ ذَ ٰلِكَۖ﴾ أَيْ قَوْم غَيْر صَالِحِينَ ﴿كُنَّا طَرَاۤىِٕقَ قِدَدࣰا ١١﴾ فِرَقًا مُخْتَلِفِينَ مُسْلِمِينَ وَكَافِرِينَ