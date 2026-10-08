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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ar-Ra'd Ая 43
Ar-Ra'd
43
13:43
ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ٤٣
وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَسْتَ مُرْسَلًۭا ۚ قُلْ كَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًۢا بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلْكِتَـٰبِ ٤٣
وَيَقُولُ
ﱁ
ٱلَّذِينَ
ﱂ
كَفَرُواْ
ﱃ
لَسۡتَ
ﱄ
مُرۡسَلٗاۚ
ﱅﱆ
قُلۡ
ﱇ
كَفَىٰ
ﱈ
بِٱللَّهِ
ﱉ
شَهِيدَۢا
ﱊ
بَيۡنِي
ﱋ
وَبَيۡنَكُمۡ
ﱌ
وَمَنۡ
ﱍ
عِندَهُۥ
ﱎ
عِلۡمُ
ﱏ
ٱلۡكِتَٰبِ
ﱐ
٤٣
ﱑ
Неверующие говорят: «Ты - не посланник». Скажи: «Достаточно того, что Свидетелем между мною и вами являются Аллах и обладающие знанием о Писании».
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