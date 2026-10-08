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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ar-Ra'd Ая 42
Ar-Ra'd
42
13:42
وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ٤٢
وَقَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُ جَمِيعًۭا ۖ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍۢ ۗ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّـٰرُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ٤٢
وَقَدۡ
ﳐ
مَكَرَ
ﳑ
ٱلَّذِينَ
ﳒ
مِن
ﳓ
قَبۡلِهِمۡ
ﳔ
فَلِلَّهِ
ﳕ
ٱلۡمَكۡرُ
ﳖ
جَمِيعٗاۖ
ﳗﳘ
يَعۡلَمُ
ﳙ
مَا
ﳚ
تَكۡسِبُ
ﳛ
كُلُّ
ﳜ
نَفۡسٖۗ
ﳝﳞ
وَسَيَعۡلَمُ
ﳟ
ٱلۡكُفَّٰرُ
ﳠ
لِمَنۡ
ﳡ
عُقۡبَى
ﳢ
ٱلدَّارِ
ﳣ
٤٢
ﳤ
Их предшественники тоже замышляли козни, но все козни - у Аллаха. Ему ведомо то, что приобретает каждая душа, и неверующие узнают, кому достанется Последняя обитель.
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