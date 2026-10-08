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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ar-Ra'd Ая 41
Ar-Ra'd
41
13:41
اولم يروا انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب ٤١
أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا نَأْتِى ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَٱللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِۦ ۚ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٤١
أَوَلَمۡ
ﲽ
يَرَوۡاْ
ﲾ
أَنَّا
ﲿ
نَأۡتِي
ﳀ
ٱلۡأَرۡضَ
ﳁ
نَنقُصُهَا
ﳂ
مِنۡ
ﳃ
أَطۡرَافِهَاۚ
ﳄﳅ
وَٱللَّهُ
ﳆ
يَحۡكُمُ
ﳇ
لَا
ﳈ
مُعَقِّبَ
ﳉ
لِحُكۡمِهِۦۚ
ﳊﳋ
وَهُوَ
ﳌ
سَرِيعُ
ﳍ
ٱلۡحِسَابِ
ﳎ
٤١
ﳏ
Разве они (неверующие) не видят, как Мы постепенно уменьшаем землю по краям (отдаем ее во владение верующим)? Аллах принимает решения, и никто не отменит Его решения. Он скор в расчете.
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