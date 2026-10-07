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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ar-Ra'd Ая 4
Ar-Ra'd
4
13:4
وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل ان في ذالك لايات لقوم يعقلون ٤
وَفِى ٱلْأَرْضِ قِطَعٌۭ مُّتَجَـٰوِرَٰتٌۭ وَجَنَّـٰتٌۭ مِّنْ أَعْنَـٰبٍۢ وَزَرْعٌۭ وَنَخِيلٌۭ صِنْوَانٌۭ وَغَيْرُ صِنْوَانٍۢ يُسْقَىٰ بِمَآءٍۢ وَٰحِدٍۢ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍۢ فِى ٱلْأُكُلِ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍۢ لِّقَوْمٍۢ يَعْقِلُونَ ٤
وَفِي
ﲎ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲏ
قِطَعٞ
ﲐ
مُّتَجَٰوِرَٰتٞ
ﲑ
وَجَنَّٰتٞ
ﲒ
مِّنۡ
ﲓ
أَعۡنَٰبٖ
ﲔ
وَزَرۡعٞ
ﲕ
وَنَخِيلٞ
ﲖ
صِنۡوَانٞ
ﲗ
وَغَيۡرُ
ﲘ
صِنۡوَانٖ
ﲙ
يُسۡقَىٰ
ﲚ
بِمَآءٖ
ﲛ
وَٰحِدٖ
ﲜ
وَنُفَضِّلُ
ﲝ
بَعۡضَهَا
ﲞ
عَلَىٰ
ﲟ
بَعۡضٖ
ﲠ
فِي
ﲡ
ٱلۡأُكُلِۚ
ﲢﲣ
إِنَّ
ﲤ
فِي
ﲥ
ذَٰلِكَ
ﲦ
لَأٓيَٰتٖ
ﲧ
لِّقَوۡمٖ
ﲨ
يَعۡقِلُونَ
ﲩ
٤
ﲪ
На земле есть сопредельные участки, виноградные сады, посевы, финиковые пальмы, растущие из одного корня или из разных корней. Их орошают одной водой, но одни из них Мы создаем более вкусными, чем другие. Воистину, в этом - знамения для людей разумеющих.
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