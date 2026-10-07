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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ar-Ra'd Ая 38
Ar-Ra'd
38
13:38
ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية وما كان لرسول ان ياتي باية الا باذن الله لكل اجل كتاب ٣٨
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًۭا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَٰجًۭا وَذُرِّيَّةًۭ ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِىَ بِـَٔايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍۢ كِتَابٌۭ ٣٨
وَلَقَدۡ
ﲍ
أَرۡسَلۡنَا
ﲎ
رُسُلٗا
ﲏ
مِّن
ﲐ
قَبۡلِكَ
ﲑ
وَجَعَلۡنَا
ﲒ
لَهُمۡ
ﲓ
أَزۡوَٰجٗا
ﲔ
وَذُرِّيَّةٗۚ
ﲕﲖ
وَمَا
ﲗ
كَانَ
ﲘ
لِرَسُولٍ
ﲙ
أَن
ﲚ
يَأۡتِيَ
ﲛ
بِـَٔايَةٍ
ﲜ
إِلَّا
ﲝ
بِإِذۡنِ
ﲞ
ٱللَّهِۗ
ﲟﲠ
لِكُلِّ
ﲡ
أَجَلٖ
ﲢ
كِتَابٞ
ﲣ
٣٨
ﲤ
Мы посылали до тебя посланников и даровали им супруг и потомство. Ни один посланник не мог явить знамение без соизволения Аллаха. Для каждого срока есть предписание.
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