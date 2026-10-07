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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ar-Ra'd Ая 34
Ar-Ra'd
34
13:34
لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الاخرة اشق وما لهم من الله من واق ٣٤
لَّهُمْ عَذَابٌۭ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْـَٔاخِرَةِ أَشَقُّ ۖ وَمَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍۢ ٣٤
لَّهُمۡ
ﳛ
عَذَابٞ
ﳜ
فِي
ﳝ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﳞ
ٱلدُّنۡيَاۖ
ﳟﳠ
وَلَعَذَابُ
ﳡ
ٱلۡأٓخِرَةِ
ﳢ
أَشَقُّۖ
ﳣﳤ
وَمَا
ﳥ
لَهُم
ﳦ
مِّنَ
ﳧ
ٱللَّهِ
ﳨ
مِن
ﳩ
وَاقٖ
ﳪ
٣٤
ﳫ
Им уготованы мучения в мирской жизни, но мучения в Последней жизни будут еще более тяжкими, и никто не защитит их от Аллаха.
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