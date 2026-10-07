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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ar-Ra'd Ая 33
Ar-Ra'd
33
13:33
افمن هو قايم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم ام تنبيونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد ٣٣
أَفَمَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ ۗ وَجَعَلُوا۟ لِلَّهِ شُرَكَآءَ قُلْ سَمُّوهُمْ ۚ أَمْ تُنَبِّـُٔونَهُۥ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى ٱلْأَرْضِ أَم بِظَـٰهِرٍۢ مِّنَ ٱلْقَوْلِ ۗ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا۟ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ۗ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍۢ ٣٣
أَفَمَنۡ
ﲯ
هُوَ
ﲰ
قَآئِمٌ
ﲱ
عَلَىٰ
ﲲ
كُلِّ
ﲳ
نَفۡسِۭ
ﲴ
بِمَا
ﲵ
كَسَبَتۡۗ
ﲶﲷ
وَجَعَلُواْ
ﲸ
لِلَّهِ
ﲹ
شُرَكَآءَ
ﲺ
قُلۡ
ﲻ
سَمُّوهُمۡۚ
ﲼﲽ
أَمۡ
ﲾ
تُنَبِّـُٔونَهُۥ
ﲿ
بِمَا
ﳀ
لَا
ﳁ
يَعۡلَمُ
ﳂ
فِي
ﳃ
ٱلۡأَرۡضِ
ﳄ
أَم
ﳅ
بِظَٰهِرٖ
ﳆ
مِّنَ
ﳇ
ٱلۡقَوۡلِۗ
ﳈﳉ
بَلۡ
ﳊ
زُيِّنَ
ﳋ
لِلَّذِينَ
ﳌ
كَفَرُواْ
ﳍ
مَكۡرُهُمۡ
ﳎ
وَصُدُّواْ
ﳏ
عَنِ
ﳐ
ٱلسَّبِيلِۗ
ﳑﳒ
وَمَن
ﳓ
يُضۡلِلِ
ﳔ
ٱللَّهُ
ﳕ
فَمَا
ﳖ
لَهُۥ
ﳗ
مِنۡ
ﳘ
هَادٖ
ﳙ
٣٣
ﳚ
Разве Тот, Кто заботится за каждым человеком и тем, что он приобретает, подобен ложным божествам? Но они приобщают сотоварищей к Аллаху. Скажи: «Назовите их! Неужели вы поведаете Ему о существующем на земле такое, что Ему не известно, или же это - всего лишь пустые слова?». Неверующих обольстили их собственной хитростью и сбили с пути. А для того, кого Аллах вводит в заблуждение, нет наставника.
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