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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ar-Ra'd Ая 29
Ar-Ra'd
29
13:29
الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن ماب ٢٩
ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَـَٔابٍۢ ٢٩
ٱلَّذِينَ
ﱁ
ءَامَنُواْ
ﱂ
وَعَمِلُواْ
ﱃ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﱄ
طُوبَىٰ
ﱅ
لَهُمۡ
ﱆ
وَحُسۡنُ
ﱇ
مَـَٔابٖ
ﱈ
٢٩
ﱉ
Тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, уготованы блаженство и прекрасное место возвращения.
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