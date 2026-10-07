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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ar-Ra'd Ая 27
Ar-Ra'd
27
13:27
ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه اية من ربه قل ان الله يضل من يشاء ويهدي اليه من اناب ٢٧
وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌۭ مِّن رَّبِّهِۦ ۗ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِىٓ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ٢٧
وَيَقُولُ
ﳁ
ٱلَّذِينَ
ﳂ
كَفَرُواْ
ﳃ
لَوۡلَآ
ﳄ
أُنزِلَ
ﳅ
عَلَيۡهِ
ﳆ
ءَايَةٞ
ﳇ
مِّن
ﳈ
رَّبِّهِۦۚ
ﳉﳊ
قُلۡ
ﳋ
إِنَّ
ﳌ
ٱللَّهَ
ﳍ
يُضِلُّ
ﳎ
مَن
ﳏ
يَشَآءُ
ﳐ
وَيَهۡدِيٓ
ﳑ
إِلَيۡهِ
ﳒ
مَنۡ
ﳓ
أَنَابَ
ﳔ
٢٧
ﳕ
Неверующие говорят: «Почему ему не ниспослано знамение от его Господа?». Скажи: «Аллах вводит в заблуждение того, кого пожелает, и ведет прямым путем тех, кто обратился к Нему с покаянием».
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